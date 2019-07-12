2019-07-12T11:05:27+03:00
Общество

Без воды на день остался центр Саратова

Водоснабжение вернут около полуночи
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 июля, в центре Саратова отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с ремонтом водопровода.

Ограничения коснулись жителей границ улиц Зарубина, Большая Горная, Степана Разина, Кутякова, а также улица Челюскинцев от Радищева до Некрасова по нечетной стороне, Радищева от Челюскинцев до Московской, Соборная, Некрасова, четная сторона Московской от Комсомольской до Радищева.

Водоснабжение вернут около полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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