В Саратове у должников за коммуналку отобрали смартфоны

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-12T10:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова приставы пришли в «гости» к 48 должникам за коммуналку.

- В квартирах двух неплательщиков, которые в общем сумме должны более 300 тыс. рублей, арестовали имущество. Описи подверглись смартфоны и бытовая техника. Граждан предупредили, что если они не отдадут деньги, то их вещи продадут, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Также были установлены еще должники по двум производствам, но они совокупно уже оплатили более 200 тыс. рублей напрямую взыскателю.

Также сотрудники службы выписали 27 требований о погашении, с 12 человек взяли письменные расписки, почему они не отдают долги.

ИСТОЧНИК KP.RU