В Саратове у должников за коммуналку отобрали смартфоны
В Волжском районе Саратова приставы пришли в «гости» к 48 должникам за коммуналку.
- В квартирах двух неплательщиков, которые в общем сумме должны более 300 тыс. рублей, арестовали имущество. Описи подверглись смартфоны и бытовая техника. Граждан предупредили, что если они не отдадут деньги, то их вещи продадут, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Также были установлены еще должники по двум производствам, но они совокупно уже оплатили более 200 тыс. рублей напрямую взыскателю.
Также сотрудники службы выписали 27 требований о погашении, с 12 человек взяли письменные расписки, почему они не отдают долги.
ИСТОЧНИК KP.RU