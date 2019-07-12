В Саратове будут судить экс-полицейского, сбившего ребенка насмерть
Пьяный полицейский сбил насмерть ребенка в Саратове.
В Саратове следователи передали в суд уголовное дело о смертельном ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый – 40-летний бывший сотрудник полиции.
По версии следствия, 17 мая он ехал по Песчано-Уметской улице на автомобиле Kia Ceed. При этом мужчина был пьян и нарушил правила дорожного движения, сбив пешехода. 14-летний пострадавший скончался на месте.
Водитель попытался скрыться, но его иномарка врезалась в еще две машины. После этого мужчина попытался сбежать, но был задержан очевидцами.
Свою вину во время расследования он признал полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU