В Саратове будут судить экс-полицейского, сбившего ребенка насмерть

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-12T10:01:19+03:00

Он попытался сбежать с места ДТП и протаранил два авто

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В Саратове следователи передали в суд уголовное дело о смертельном ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый – 40-летний бывший сотрудник полиции.

По версии следствия, 17 мая он ехал по Песчано-Уметской улице на автомобиле Kia Ceed. При этом мужчина был пьян и нарушил правила дорожного движения, сбив пешехода. 14-летний пострадавший скончался на месте.

Водитель попытался скрыться, но его иномарка врезалась в еще две машины. После этого мужчина попытался сбежать, но был задержан очевидцами.

Свою вину во время расследования он признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU