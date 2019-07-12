Сегодня Саратов отмечает день рождения

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-12T09:24:15+03:00

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Сегодня, 12 июля, Саратов отмечает день рождения.

- Именно в этот день 429 лет назад — в 1590 году — был основан наш город! — поздравил мэр Саратова Михаил Исаев жителей в своем Instagram.

Сам День города саратовцы будут отмечать традиционно осенью, в сентябре. Этот период выбран из-за того, что многие горожане летом находятся на отдыхе.

- Как и в прошлом году, готовим для вас обширную и интересную программу, о которой вы скоро узнаете! — анонсировал Исаев в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU