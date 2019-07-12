В Романовском районе рецидивист украл из дома посуду и сорвал замки на трех сараях
Его поймали
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Полиция Романовского района раскрыла кражу у 49-летней гражданки.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в период с 25 июня по 11 июля неизвестные разбили окно ее дома и украли оттуда швейную машинку, электропровода от стиральной и швейной машин, две кастрюли из нержавейки, чугунную сковороду, а также сорвали замки на трех сараях.
По подозрению в краже задержан 54-летний рецидивист. Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU