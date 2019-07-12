У жителей трех районов Саратова отключили воду
Ремонтируют водопровод
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Сегодня, 12 июля, в Саратове жители Кировского, Ленинского и Заводского районов на день остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 14:00 водоснабжения не будет в домах на улицах Пензенская, Новая 9 Линия, поселка Юриш, Томская, 15, 15а, 17, Пензенский переулок 1а.
Только в полночь дадут воду на улицах Тархова 33, 35, Мельничная, Придорожная, Новополянская, 1, Придорожный проезд и 1-я Выселочная.
Ограничения связаны с ремонтом водопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU