У жителей трех районов Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-12T09:14:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 июля, в Саратове жители Кировского, Ленинского и Заводского районов на день остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 14:00 водоснабжения не будет в домах на улицах Пензенская, Новая 9 Линия, поселка Юриш, Томская, 15, 15а, 17, Пензенский переулок 1а.

Только в полночь дадут воду на улицах Тархова 33, 35, Мельничная, Придорожная, Новополянская, 1, Придорожный проезд и 1-я Выселочная.

Ограничения связаны с ремонтом водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU