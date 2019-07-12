Родителей детей из лагеря в Аткарске призывают добиваться возврата стоимости путевок
Роспотребнадзор по Саратовской области выступил с обращением к родителям детей, которые отдыхали в лагере имени Гагарина Аткарского района.
Как ранее писала «КП-Саратов», в лагере произошло массовое отравление детей, после чего было начато эпидемиологическое расследование. Учреждение было закрыто.
- Родители вправе расторгнуть договор об оказании услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору, — заявили в Роспотребнадзоре.
При необходимости специалисты ведомства готовы защитить нарушенные права потребителей в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU