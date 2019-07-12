Родителей детей из лагеря в Аткарске призывают добиваться возврата стоимости путевок

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-12T08:35:45+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области выступил с обращением к родителям детей, которые отдыхали в лагере имени Гагарина Аткарского района.

Как ранее писала «КП-Саратов», в лагере произошло массовое отравление детей, после чего было начато эпидемиологическое расследование. Учреждение было закрыто.

- Родители вправе расторгнуть договор об оказании услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору, — заявили в Роспотребнадзоре.

При необходимости специалисты ведомства готовы защитить нарушенные права потребителей в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU