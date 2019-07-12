Бензин в Саратовской области один из самых дорогих в ПФО

СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-12T08:29:22+03:00

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Саратовская область занимает седьмое место в ПФО по средней цене на бензин — 43,62 рубля. По России наш регион находится на 29 месте, среднестатистическая цена топлива в РФ — 44,47 рубля.

- Средние потребительские цены в Саратовской области ниже, чем в Пермском крае, Нижегородской, Кировской, Оренбургской и Самарской областях, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики.

При этом цена на АИ-92 в нашем регионе составляют в среднем 42,21 рубля, выше только в Кировской, Нижегородской областях и Пермском крае. АИ-95 стоит 45,65 рубля, дороже он в Кировской и Оренбургской областях, а дизтопливо в регионе — одно из самых дешевых — 44,82 рубля. Дешевле только в Пензе и Татарстане.

В Саратовской области есть 356 заправок, из них всего треть входят в вертикально-интегрированные нефтяные компании, а все остальные станции — частники.

В Минпроме отметили, что ежедневно мониторят цены на бензин и держат ситуацию на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU