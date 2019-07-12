Проектная организация в Саратове задолжала работникам миллион рублей

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-12T08:15:33+03:00

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В Саратове ООО «Связь Строй Энерго» задолжала работникам более миллиона рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в ходе проверки выяснилось, что 54 работника не получали зарплату с апреля по май.

Компания занимается выполнением проектов строительства объектов промышленного и гражданского назначения.

Прокурор внес представление руководителю ООО, виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директора и саму организацию оштрафовали. После этого долги по зарплате были полностью погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU