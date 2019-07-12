2019-07-12T08:26:51+03:00
Происшествия

В Саратове автомобиль провалился под асфальт

Образовалась большая яма на Валовой
Екатерина Семенова
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В центре Саратова автомобиль едва не ушел под землю вместе с асфальтом.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, инцидент произошел на улице Валовая между Песковским переулком и Лермонтова.

По словам свидетелей, асфальт на тротуаре и частично дороги просел из-за лившейся долгое время воды из люка.

При этом оказался покорежен забор вдоль дома, а также немного провалился припаркованный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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