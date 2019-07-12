В Саратове рецидивист украл у девушки видеорегистратор и продал его на Сенном рынке
На мужчину завели уголовное дело
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Вчера, 11 июля, полиция Волжского района раскрыла кражу у 26-летней гражданки.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам женщины, 6 января ночью кто-то залез в ее автомобиль Audi Q3 и украл видеорегистратор марки SilverStone F1 HYBRID UNO стоимостью 7 тыс. рублей.
Машина была припаркована на улице Менякина.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 26-летний рецидивист, который признался в содеянном и рассказал, что продал технику на Сенном рынке неизвестному.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU