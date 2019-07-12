В Саратове из Infiniti украли деньги и ключи от другой машины

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-12T08:41:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 11 июля, нашла подозреваемого в краже.

- В отдел с заявлением о преступлении 25-летний индивидуальный предприниматель обратился 8 числа. Он рассказал, что с 01:30 до 03:00 кто-то залез в припаркованную у дома на Лунной улице Infinity и вытащил оттуда имущество, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Злоумышленник забрал из салона мобильник Samsung, кошелек с 3 тыс. рублей, водительское удостоверение и ключи от автомобиля Elantra. Сумму ущерба потерпевший оценил в 3,5 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 23-летнего парня, ранее уже привлекавшегося за грабеж и причинение смерти по неосторожности.

Рецидивист во всем признался, у него забрали похищенное и обязали явиться в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU