Пьяная женщина устроила ДТП с грузовиком на саратовской трассе
Столкнулись Hyundai Elantra и Volvo
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В Саратовском районе автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с грузовиком Volvo.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе села Латухино.
Грузовиком управлял 56-летний мужчина, а за рулем легковушки сидела 42-летняя женщина. По предварительным данным, она была пьяна.
В аварии пострадали водитель и пассажир Hyundai Elantra, они были госпитализированы.
На месте работали областные спасатели, бригады Центра медицины катастроф и «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU