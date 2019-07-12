Пьяная женщина устроила ДТП с грузовиком на саратовской трассе

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-12T07:40:52+03:00

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В Саратовском районе автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с грузовиком Volvo.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе села Латухино.

Грузовиком управлял 56-летний мужчина, а за рулем легковушки сидела 42-летняя женщина. По предварительным данным, она была пьяна.

В аварии пострадали водитель и пассажир Hyundai Elantra, они были госпитализированы.

На месте работали областные спасатели, бригады Центра медицины катастроф и «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU