За убийство экс-пассии под Саратовом мужчина получил девять лет «строгача»

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-12T07:35:41+03:00

Злоумышленник пришел поговорить, но диалог не клеился, и он ее зарезал

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В Саратовской области осудили 29-летнего жителя Перелюбского района. Его признали виновным в убийстве.

- С 2015 года 26-летняя девушка сожительствовала с мужчиной. В феврале 2019 во время ссоры он ударил ее обухом топора по голове. Женщина подала заявление в полицию, они расстались, гражданка уехала жить в Саратов, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Правоохранители по факту избиения возбудили уголовное дело, но потерпевшая в суд не пришла.

Местные жители 12 апреля рассказали злоумышленнику, что его экс-пассия гости у двоюродной сестры в селе Смородинка. Мужчина выпил и пошел в тот дом, чтобы поговорить. Однако разговор не клеился, дама грубила. Разозлившись, он достал из рабочей одежды нож и начал угрожать девушке.

Родственница потерпевшей увидела оружие и побежала к соседям. Она вернулась с подмогой, но было поздно. Бывший сожитель ударил лезвием женщину в шею. Вся трагедия разыгралась на глазах малолетних детей.

Соседи задержали злоумышленника и вызвали «скорую» с полицией.

Медики госпитализировали потерпевшую, но по пути в больницу она скончалась.

Судебно-медицинское исследование показало, что девушка умерла из-за того, что потеряла много крови из открытой раны шеи, сопровождающейся травмированием нескольких кровеносных сосудов.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU