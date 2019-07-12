В Балакове ищут пропавшую Любовь в брюках и с сумочкой

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-12T07:18:21+03:00

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В Саратовской области ищут Любовь Ураеву.

- Женщина 54 лет пропала 6 июля в Балакове, — написали волонтеры в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Рост Любови 165 см, она нормального телосложения с короткой стрижкой и зелеными глазами.

В день, когда женщина пропала, она была одета в легкие белые брюки с цветочным принтом и белую блузку. С собой у нее дамская сумочка.

Если вы знаете, где находится Любовь Ураева, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52, 01 или 102.

Также в группе волонтеров «Лиза Алерт» появилось сообщение, что пропавший 65-летний Николай Моисеев найден живым.

ИСТОЧНИК KP.RU