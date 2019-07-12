В Балакове ищут пропавшую Любовь в брюках и с сумочкой
Женщину видели последний раз 6 июля
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В Саратовской области ищут Любовь Ураеву.
- Женщина 54 лет пропала 6 июля в Балакове, — написали волонтеры в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Рост Любови 165 см, она нормального телосложения с короткой стрижкой и зелеными глазами.
В день, когда женщина пропала, она была одета в легкие белые брюки с цветочным принтом и белую блузку. С собой у нее дамская сумочка.
Если вы знаете, где находится Любовь Ураева, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52, 01 или 102.
Также в группе волонтеров «Лиза Алерт» появилось сообщение, что пропавший 65-летний Николай Моисеев найден живым.
ИСТОЧНИК KP.RU