Ночью две улицы Саратова лишаться асфальта
Еще на четырех улицах положат новое дорожное покрытие
Ночной ремонт дорог в Саратове продолжается
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Ночью с 11 на 12 июля дорожные рабочие в Саратове продолжат приводить в порядок 6 улиц города. Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.
Разбитый асфальт продолжат снимать на улице Совесткая. Аналогичные работы по фрезерованию верхнего слоя дорожной одежды начали сегодня вечером и продолжат в ночь на улице Рабочая Планируют срезать асфальт площадью 3 тыс. кв. м от ул. Большая Садовая до Свинцовой.
Новый асфальт начали укладывать в ночь на улице Танкистов. Кроме этого верхний слой покрытия бригады уложат на улице Челюскинцев и Орджоникидзе. Продолжится асфальтировка на Ново-Астраханском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU