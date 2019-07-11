Пять вузов Саратова получат 16,5 млн рублей на студенческие проекты

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-11T17:16:38+03:00

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Саратовские вузы получили гранты от Росмолодежи на 16,5 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, средства выделены на реализацию проектов, победивших во Всероссийском конкурсе.

Два млн рублей досталось Саратовской государственной консерватории на проект «Студенческая филармония: концерты молодежных творческих коллективов консерватории в городах и населенных пунктах».

Проект «Международная школа молодых ученых аграрных вузов и НИИ «Научная волна – 2019» Саратовского государственного аграрного университета получил поддержку в сумме 1,35 млн рублей.

Саратовский национальный исследовательский университет стал победителем конкурса с двумя проектами: «Астрономический интенсив для школьных педагогов и учеников» и проведение форума студенческих педотрядов. Общая сумма двух грантов составила 2,2 млн рублей.

Также Саратовский государственный технический университет получит два гранта: 3,5 млн рублей на проект «Всероссийская молодежная сессия - совещания о лучших практиках проведения и участия молодежи на Днях открытых дверей в компаниях топливно-энергетического комплекса на Молодежном дне #ВместеЯрче международного форума «Российская энергетическая неделя» и 900 тыс. рублей – на «Молодежную медиашколу «МедиаМастер».

Больше всего средств досталось Саратовской государственной юридической академии. Гранты получили пять проектов: Национальный образовательный конвент «100-бальники – Российские интеллектуальные ресурсы», «Всероссийский студенческий образовательный проект в области качества образования «СтудЭксперт 2.0», «Всероссийский конгресс студентов-наставников», «Региональный форум молодых семей «Моя семья», «Региональный форум профилактики девиантного поведения». Общая сумма поддержки составила 6,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU