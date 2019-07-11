В Саратовской области выбрали самые комфортные больницы

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-11T17:09:22+03:00

Их всего четыре

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Сегодня, 11 июля, в Саратовской областной думе на заседании рабочей группы комитета по соцполитике первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов огласил независимый рейтинг медицинских учреждений.

Список составлялся по отзывам самих пациентов, которые в основном писали в больницах.

Первые места заняли городские клинические больницы №№7 и 9, районная больница в Петровске, а также детская поликлиника №1 в Энгельсе.

Худшими признали саратовскую стоматологическую поликлинику №6, питерскую, аткарскую и турковскую больницы. Руководителей учреждения в зависимости от успехов организаций ждали повышение или снижение выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU