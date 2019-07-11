В Саратове рецидивист лишил девушку телефона на автомойке

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-11T16:58:41+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Заводского района раскрыла кражу телефона у 39-летней гражданки.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам женщины 29 июня неизвестный забрал ее мобильный телефон на автомойке, расположенной на Ново-Астраханском шоссе.

Сумма ущерба составила более 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 34-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU