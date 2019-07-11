2019-07-11T16:58:41+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист лишил девушку телефона на автомойке

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Заводского района раскрыла кражу телефона у 39-летней гражданки.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам женщины 29 июня неизвестный забрал ее мобильный телефон на автомойке, расположенной на Ново-Астраханском шоссе.

Сумма ущерба составила более 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 34-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24