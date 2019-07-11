В Саратове рецидивист лишил девушку телефона на автомойке
На него завели уголовное дело
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Полиция Заводского района раскрыла кражу телефона у 39-летней гражданки.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам женщины 29 июня неизвестный забрал ее мобильный телефон на автомойке, расположенной на Ново-Астраханском шоссе.
Сумма ущерба составила более 3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 34-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU