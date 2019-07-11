В Балакове пропал 65-летний Николай Моисеев
Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медпомощи
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В Балакове Саратовской области сегодня, 11 июля, пропал 65-летний Николай Моисеев.
- Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медпомощи, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
По приметам рост пенсионера 165 см, он худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.
Мужчина носит усы, у него есть залысина на теменной части головы.
ИСТОЧНИК KP.RU