В Балакове пропал 65-летний Николай Моисеев

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-11T16:58:39+03:00

Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медпомощи

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области сегодня, 11 июля, пропал 65-летний Николай Моисеев.

- Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медпомощи, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

По приметам рост пенсионера 165 см, он худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

Мужчина носит усы, у него есть залысина на теменной части головы.

ИСТОЧНИК KP.RU