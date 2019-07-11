На Балаковской АЭС формируется новое поколение Росатома

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-11T17:04:45+03:00

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С 10 по 12 июля 2019 года на площадке информационного центра Балаковской АЭС проходит молодежный форум «Новое поколение Росатома». Он объединил студентов, молодых специалистов Балаковской атомной станции и школьников города Балаково.

Этот форум — один из этапов большого проекта «Адаптация 2.0», основная задача которого - заинтересовать молодых специалистов в трудоустройстве на предприятия атомной отрасли и сократить время на адаптацию у молодых работников, которые трудоустраиваются на атомную станцию.

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Активными участниками форума стали 15 команд и представители Молодежной организации Балаковской АЭС, которые выступили в качестве волонтеров. Большую организационную поддержку в проведении мероприятия оказывает Балаковоатомэнергоремонт.

В первый день в активности, креативности и знаниях тонкостей «атомных» профессий состязались студенты, проходившие практику на Балаковской АЭС. Они представляли профильные вузы атомной отрасли из СГТУ имени Ю. А. Гагарина, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Московского политехнического университета и БИТИ НИЯУ МИФИ. Все конкурсы были тесно связаны с ценностями и корпоративной культурой Росатома и отраслевой культурой безопасности.

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- Понравилась хорошая дружеская атмосфера, царящая на форуме, — делится впечатлениями студент Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина Сергей Бурый. — Интересно было познакомиться с ребятами из других вузов, увидеть, как каждый из нас взаимодействует в команде в предложенных ситуациях. Сама идея программы «Адаптация 2.0» для нас — это настоящая рука помощи в определении дальнейшего пути. Всесторонняя поддержка со стороны руководителей практики, волонтеров внушила уверенность в том, что и на производстве нам окажут необходимую помощь, примут в «атомную» семью». На смену неуверенности пришла энергия и желание действовать, профессионально расти, развивать атомную отрасль!

Сегодня на открытых площадках форума соревнуются молодые специалисты, которые совсем недавно начали работать на атомной станции. Завтра встретятся школьные команды. Все дни форума в группе Балаковской АЭС активно освещается ход проведения состязаний и проводится онлайн-голосование за наиболее яркие команды. Проголосовать можно по ссылке: https: // vk.com/bal_aes.

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- Наш проект призван помочь молодым специалистам и тем, кто еще на пути к профессии, максимально комфортно влиться в среду атомщиков. В его реализации задействованы все подразделения Балаковской атомной станции. Очень важно наладить связи между поколениями атомщиков, — уверен Юрий Мезенцев, начальник отдела развития персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU