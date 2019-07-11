Саратовцы разгадают загадки проспекта Кирова

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-11T16:49:51+03:00

Пройдет экскурсия на эту тему

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Городской дом культуры национального творчества организует в Саратове 17 июля в 17:00 «Игры коренных народов мира», в которых сможет принять каждый желающий.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет в сквере Дружбы народов.

Кроме того, 15 июля в 16:00 от памятника Чернышевскому начнется познавательная экскурсия «Загадки проспекта С. М. Кирова». Участники мероприятия узнают больше о консерватории, старинных особняках, гостинице «Астория», Крытом рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU