Саратовцы разгадают загадки проспекта Кирова
Пройдет экскурсия на эту тему
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Городской дом культуры национального творчества организует в Саратове 17 июля в 17:00 «Игры коренных народов мира», в которых сможет принять каждый желающий.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет в сквере Дружбы народов.
Кроме того, 15 июля в 16:00 от памятника Чернышевскому начнется познавательная экскурсия «Загадки проспекта С. М. Кирова». Участники мероприятия узнают больше о консерватории, старинных особняках, гостинице «Астория», Крытом рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU