Саратовский сенатор Бокова упала в медиарейтинге на 13 позиций
Она заняла 25-е место
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Сенатор Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бокова упала в медиарейтинге.
Компания «Медиалогия» составила рейтинг членов Совфеда за июнь. Основой стал медиаиндекс, который рассчитывается по базе из 51 тыс. СМИ и учитывает не только роль объекта в публикации, но и как он представлен – в позитивном или негативном контектсе.
В июне Людмила Бокова заняла 25-е место в рейтинге. Она за месяц потеряла 13 позиций.
ИСТОЧНИК KP.RU