Саратовский сенатор Бокова упала в медиарейтинге на 13 позиций

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-11T16:23:07+03:00

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Сенатор Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бокова упала в медиарейтинге.

Компания «Медиалогия» составила рейтинг членов Совфеда за июнь. Основой стал медиаиндекс, который рассчитывается по базе из 51 тыс. СМИ и учитывает не только роль объекта в публикации, но и как он представлен – в позитивном или негативном контектсе.

В июне Людмила Бокова заняла 25-е место в рейтинге. Она за месяц потеряла 13 позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU