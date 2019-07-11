Облигациям банка «Открытие» присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU)

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-11T15:52:00+03:00

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Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО Банка «ФК Открытие» (серия БО-П05) ожидаемый кредитный рейтинг eAA-(RU).

Номинальный объем выпуска облигаций серии БО-П05 со сроком обращения 3 года составляет 10 млрд рублей. Агентство оценило эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка.

По методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к текущему кредитному рейтингу банка «ФК Открытие» AA-(RU).

АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня AA-(RU) с прогнозом «стабильный» в мае 2019 года. По оценкам агентства, кредитный рейтинг «Открытия» обусловлен высокой степенью системной значимости кредитной организации, умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

В начале июля было официально объявлено об успешном завершении процедуры финансового оздоровления банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора.

Дмитрий Левин, заместитель президента председателя правления банка «Открытие»:

«Решение АКРА по кредитному рейтингу облигаций банка «Открытие» очень важно для банка и покупателей этих бумаг, поскольку дает дополнительный комфорт для инвесторов прежде всего управляющих компаний и пенсионных фондов».

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU