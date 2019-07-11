В Саратове снова сократили перечень домов для капремонта
Причина изменения неизвестна
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В Саратове сократили список многоквартирных домов, в которых по программе ждали капремонт.
Соответствующий документ — приложение к постановлению пятилетней давности — подписал 9 июля глава города Михаил Исаев.
Если в самом начале перечень насчитывал 388 домов, то теперь их количество подошло к 342.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уже высказал свои опасения об очередном срыве программы. За год нужно успеть сделать до 3 тыс. домов, а сейчас не окончена даже десятая часть работ.
Причина таких изменений неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU