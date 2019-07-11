В Саратове снова сократили перечень домов для капремонта

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-11T15:39:15+03:00

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В Саратове сократили список многоквартирных домов, в которых по программе ждали капремонт.

Соответствующий документ — приложение к постановлению пятилетней давности — подписал 9 июля глава города Михаил Исаев.

Если в самом начале перечень насчитывал 388 домов, то теперь их количество подошло к 342.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уже высказал свои опасения об очередном срыве программы. За год нужно успеть сделать до 3 тыс. домов, а сейчас не окончена даже десятая часть работ.

Причина таких изменений неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU