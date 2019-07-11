Семейную пару из Энгельса лишили родительских прав за ожирение у сыновей
Родители не хотят переставать употреблять алкоголь
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В Энгельсе 41-летнюю женщину и 51-летнего мужчину лишили родительских прав за ожирение у их детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, на их попечительстве были мальчики в возрасте четырех и шести лет. О здоровье и психике малышей не заботились, у них появилось ожирение и задержка речевого развития.
С 2018 года и по сей день дети проживают в социально-реабилитационном центре, где проходят курс реабилитации.
Родители исправляться не собираются, на работу не ходят. Отец не хочет завязывать с выпивкой.
ИСТОЧНИК KP.RU