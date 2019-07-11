В Саратове до конца недели закроют участок улицы Рахова

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-11T15:15:28+03:00

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В Саратове с сегодняшнего дня, 11 июля, движение для машин на улице Рахова, на участке от Посадского до Зарубина в сторону Большой Горной, будет закрыто.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПАО «Т Плюс».

Ограничения связаны с ремонтом трубы на улице Рахова. Он должен завершиться ориентировочно в конце недели.

Уже сейчас для безопасности жителей на участке выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU