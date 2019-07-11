В Саратове до конца недели закроют участок улицы Рахова
Машины не смогут проехать
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В Саратове с сегодняшнего дня, 11 июля, движение для машин на улице Рахова, на участке от Посадского до Зарубина в сторону Большой Горной, будет закрыто.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПАО «Т Плюс».
Ограничения связаны с ремонтом трубы на улице Рахова. Он должен завершиться ориентировочно в конце недели.
Уже сейчас для безопасности жителей на участке выставлены предупреждающие знаки и ограждения.
ИСТОЧНИК KP.RU