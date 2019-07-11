В Саратовской облдуме представили проект бульвара на 2-й Садовой

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-11T15:14:16+03:00

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Сегодня, 11 июля, в Саратовской областной думе прошло заседание Общественного совета, в ходе которого обсудили благоустройство бульвара на 2-й Садовой улице.

Свой проект под названием «Зеленый мост» презентовал директор предприятия «Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев.

Бульвар станет удобен для инвалидов — появятся пандусы и лестницы. Пешеходную дорожку сузят, но зато появится небольшая зона для активного отдыха.

Изменится и флора бульвара. По мнению Сергея Лазарева, там стоит снести 22 дерева, потому что они уже засохли. На их место придут плодовые деревья, кустарники, голубые ели, рябины и другая растительность.

Кроме того, появится велодорожка, временные столбы по краям тротуаров — чтобы дети не попали на дорогу. Пешеходный переход также будет отчетливо виден водителям.

Еще из изменений — новые фонари, как на улице Рахова, и удобные скамейки.

ИСТОЧНИК KP.RU