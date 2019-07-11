Житель Энгельсского района переломал кости собутыльнику ножкой от табурета

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-11T14:38:38+03:00

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В ночь с 9 на 10 июля в поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области произошло убийство.

По версии следствия, 34-летний мужчина с другом запаслись алкоголем и пришли в гости к 50-летнему хозяину жилища. По мере увеличения объема выпитого, между владельцем квартиры и 34-летним гостем произошла ссора, после которой молодой избил старшего ногами и руками, а потом добивал по телу и голове ножкой от табурета. Третий участник попойки вызвал полицию и «скорую».

Прибывшие медики констатировали смерть 50-летнего мужчины в результате тупой сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов, перелома костей скелета, массивной кровопотери.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU