Житель Энгельсского района переломал кости собутыльнику ножкой от табурета
В ночь с 9 на 10 июля в поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области произошло убийство.
По версии следствия, 34-летний мужчина с другом запаслись алкоголем и пришли в гости к 50-летнему хозяину жилища. По мере увеличения объема выпитого, между владельцем квартиры и 34-летним гостем произошла ссора, после которой молодой избил старшего ногами и руками, а потом добивал по телу и голове ножкой от табурета. Третий участник попойки вызвал полицию и «скорую».
Прибывшие медики констатировали смерть 50-летнего мужчины в результате тупой сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов, перелома костей скелета, массивной кровопотери.
Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.
ИСТОЧНИК KP.RU