Задержан зампред правления ПФР, представивший в Саратове нового управляющего
Его подозревают в получении откатов
Алексей Иванов во время визита в Саратовскую область
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В Москве задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов, который недавно приезжал в Саратов.
Как ранее писала «КП-Саратов», 2 июля Иванов представил губернатору Валерию Радаеву Оксану Егорову, которая назначена управляющим регионального отделения ПФ.
Пока нет достоверной информации о причинах задержания. Предполагается, что речь идет о получении крупной взятки – отката.
ИСТОЧНИК KP.RU