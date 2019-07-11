Задержан зампред правления ПФР, представивший в Саратове нового управляющего

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-11T14:30:53+03:00

Алексей Иванов во время визита в Саратовскую область

Его подозревают в получении откатов

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В Москве задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов, который недавно приезжал в Саратов.

Как ранее писала «КП-Саратов», 2 июля Иванов представил губернатору Валерию Радаеву Оксану Егорову, которая назначена управляющим регионального отделения ПФ.

Пока нет достоверной информации о причинах задержания. Предполагается, что речь идет о получении крупной взятки – отката.

ИСТОЧНИК KP.RU