Найденный у набережной в Саратове труп был в воде три дня

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-11T14:22:14+03:00

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Следователи в Октябрьском районе Саратова организовали доследственную проверку по факту обнаружения трупа в Волге около набережной.

- По предварительным данным, сегодня утром, 11 июля, очевидцы, находившиеся на берегу реки у корпусов академии права, заметили на воде тело. Они вызвали спасателей. Те достали мертвого мужчину возрастом примерно 40-45 лет, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли на теле следов насильственной смерти. Предполагается, что труп пробыл в воде около трех дней.

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. Также выясняется личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU