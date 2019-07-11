Найденный у набережной в Саратове труп был в воде три дня
Следователи в Октябрьском районе Саратова организовали доследственную проверку по факту обнаружения трупа в Волге около набережной.
- По предварительным данным, сегодня утром, 11 июля, очевидцы, находившиеся на берегу реки у корпусов академии права, заметили на воде тело. Они вызвали спасателей. Те достали мертвого мужчину возрастом примерно 40-45 лет, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Следователи осмотрели место происшествия и не нашли на теле следов насильственной смерти. Предполагается, что труп пробыл в воде около трех дней.
В рамках проверки назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. Также выясняется личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU