В Саратове вор оставил свою девушку без камеры и ювелирки
Вчера, 10 июля, полиция Ленинского района раскрыла кражу у 52-летней гражданки.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 июля в отдел пришла эта женщина и рассказала, что 8 июля кто-то унес из ее квартиры на улице Шехурдина видеокамеру марки Samsung, две цепочки, обручальных кольца, цепочку из серебра, три браслета и два кулона в виде крестика из золота.
Сумма ущерба составила почти 30 тыс. рублей.
Полицейские вместе с народными дружинниками задержали предполагаемого преступника, им оказался 41-летний сожитель потерпевшей.
Он продал украденное неизвестным и во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU