В Саратове вор оставил свою девушку без камеры и ювелирки

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-11T13:52:14+03:00

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Вчера, 10 июля, полиция Ленинского района раскрыла кражу у 52-летней гражданки.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 июля в отдел пришла эта женщина и рассказала, что 8 июля кто-то унес из ее квартиры на улице Шехурдина видеокамеру марки Samsung, две цепочки, обручальных кольца, цепочку из серебра, три браслета и два кулона в виде крестика из золота.

Сумма ущерба составила почти 30 тыс. рублей.

Полицейские вместе с народными дружинниками задержали предполагаемого преступника, им оказался 41-летний сожитель потерпевшей.

Он продал украденное неизвестным и во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU