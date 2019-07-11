Регоператор и «Молодежка ОНФ» совместно контролируют строительство новых контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-11T13:48:45+03:00

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Специалисты Регионального оператора Саратовской области, представители команды «Молодежки ОНФ» и местной администрации провели в Энгельсе рейд по новым контейнерным площадкам, которые строятся администрацией Энгельсского района.

Обустройство контейнерных площадок в соответствии с нормами СанПиН является важным направлением в реализации реформы отрасли обращения с ТКО. Данные полномочия в соответствии с законодательством возложены на собственников земельных участков и, прежде всего, органы местного самоуправления. Администрация Энгельсского района одной из первых приступила к массовому обустройству площадок, расположенных в введении муниципалитета. Кроме контейнеров на них будут размещены информационные щиты об отрасли по обращению с ТКО, которые подготовлены Регоператором. Уже построены 43 площадки, еще 20 находятся в процессе согласования.

Одним из замечаний участников рейда стало отсутствие площадок для крупногабаритных отходов (КГО). Выявлено и несоответствие высоты основания площадки окружающему рельефу. Участники высказали опасения, что при спуске вероятно опрокидывание или поломка контейнера. Представитель администрации заверил, что необходимые в этом случае пандусы будут обустроены и контейнеры можно будет беспрепятственно перемещать во время погрузки в мусоровоз. Что касается площадок для КГО, вопрос властями будет проанализирован.

- Реализация новой системы обращения с ТКО требует активного взаимодействия институтов власти, общественности и региональных операторов. Благодаря таким совместным мероприятиям мы решаем имеющиеся вопросы и делаем это все вместе. Мы ведем конструктивный диалог со всеми участниками отрасли и надеемся, что плодотворное сотрудничество будет продолжено, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Представители команды «Молодежки ОНФ» подтвердили, что увидели совместную работу по улучшению качества услуги по обращению с ТКО, где Регоператор обеспечивает регулярный вывоз, а администрация возводит новые контейнерные площадки. «Есть вопросы по высоте оснований, но представитель администрации заверил, что пандусы для ската контейнеров будут обустроены в августе. Работа должна вестись в диалоге с населением и общественными организациями и в данном случае взаимопонимание найдено», подчеркнули общественники.

Напомним, что специалисты Регионального оператора изучают состояние контейнерных площадок во всех районах деятельности. По итогам проведенной работы будет подготовлен сводный рейтинг их реального состояния, на основании которого Регоператор окажет содействие в привлечении финансирования для приведения площадок в нормативное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU