Губернатор Радаев возмутился качеством ремонта двора в Энгельсе

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-11T13:40:43+03:00

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Жители дома №166 по улице Тельмана в Энгельсе смогли сегодня пожаловаться губернатору на качество ремонта двора, который им провели недавно. К главе региона жители подошли во время его поездки по Энгельсу и району 11 июля.

Двор этого дома вошел в программу благоустройства городской среды, но его бросили ремонтировать в середине процесса. Вдоль проезда демонтированы бордюры, насыпан строительный мусор, жильцам сложно пройти к подъездам.

Это крайне возмутило губернатора, который высказался в адрес подрядчика и поручил властям исправить все в кратчайшие сроки. Напомним, Энгельсский район недавно возглавил Дмитрий Тепин, работавший до этого на посту министра строительства и ЖКХ области.

- Это отрицательный пример, как не нужно делать. Много дворов ремонтируем, но такого безобразия я не видел! … Делаем комфортную среду, а здесь получаются одни неудобства для жителей. Так не пойдет! Исправить все за два дня! — потребовал Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU