Завтра Саратовскую область накроет ливнями

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-11T13:17:47+03:00

В ГУ МЧС напоминают о мерах безопасности во время непогоды

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В Саратовской области завтра, 12 июля, ожидается неприятная погода.

- Будет гроза, местами в Левобережье ливни, ветер северо-западного направления усилится с порывами до 18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по данным регионального Гидрометцентра.

Однако, несмотря на дожди, в области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса горимости.

В главке жителям региона советуют убрать вещи с балконов, а уходя на улицу закрыть все окна и отключить электроприборы.

Если дождь застал вас на улице, нужно зайти в магазин или другое помещение, не подходить к щитам и другим ветхим конструкциям и не стоять рядом с линиями электропередач. Чтобы дети находились в безопасности во время непогоды, не стоит оставлять их без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU