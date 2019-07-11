На саратовской трассе Renault протаранил Lada при попытке обгона грузовика

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-11T13:27:53+03:00

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Утром 11 июля на трассе в Саратовском районе столкнулись Renault Duster и Lada Priora.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 09:10 на 334-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительной версии, 50-летний водитель иномарки попытался обогнать грузовик, но не справился с управлением. Его автомобиль врезался в отечественный, за рулем которого была 36-летняя автоледи.

Обе легковушки вылетели в кювет. Пострадали две женщины — водитель Lada Priora была госпитализирована, а пассажирка Renault Duster отпущена после оказания помощи на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU