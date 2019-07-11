2019-07-11T12:37:52+03:00
Происшествия

Экс-замминистра экологии Саратовской области за поборы оштрафовали на 40 тыс. рублей

Он требовал деньги и древесину с подчиненных
Екатерина Семенова
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Бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Анатолия Колдаева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, за два эпизода злоупотреблений его оштрафовали.

Суд установил, что чиновник с апреля 2017 по сентябрь 2018 года требовал с руководителей подведомственных учреждений деньги для нужд Совета ветеранов министерства. Средства те перечисляли на банковскую карту. Общая сумма составила 56 тыс. рублей.

Кроме того, с декабря 2017 по сентябрь 2018 года Колдаев требовал от директора ГАУ дубовый брус, причем даром. В итоге он получил 5,82 кубометра древесины на сумму 96 тыс. рублей.

Свою вину чиновник признал полностью. Он возместил всю сумму ущерба. Суд приговорил его к штрафу в размере 40 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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