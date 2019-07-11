У зампреда комитета мэрии Саратова Сергея Кузнецова резкое обострение заболевания
В аппарате администрации Саратова выяснили, почему на совещании у мэра Михаила Исаева 10 июля отсутствовал основной докладчик — заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов. Глава администрации Исаев потребовал «объяснительную на стол» и сам зачитал доклад подчиненного.
В аппарате мэрии сообщили, что Кузнецов не пришел на обсуждение программы «Безопасные и качественные дороги» из-за того, что плохо себя чувствовал. Чиновник должен был быть докладчиком по вопросу «О работах по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Саратова».
- Он не смог присутствовать по состоянию здоровья, — сообщили в администрации.
Аппарат мэрии провел по этому поводу служебную проверку и установил причину отсутствия Кузнецова на совещании — «по состоянию здоровья в связи с резким обострением заболевания».
ИСТОЧНИК KP.RU