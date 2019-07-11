У зампреда комитета мэрии Саратова Сергея Кузнецова резкое обострение заболевания

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-11T12:33:40+03:00

Сообщение о причинах отсутствия чиновника на совещании у мэра распространила пресс-служба горадминистрации

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В аппарате администрации Саратова выяснили, почему на совещании у мэра Михаила Исаева 10 июля отсутствовал основной докладчик — заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов. Глава администрации Исаев потребовал «объяснительную на стол» и сам зачитал доклад подчиненного.

В аппарате мэрии сообщили, что Кузнецов не пришел на обсуждение программы «Безопасные и качественные дороги» из-за того, что плохо себя чувствовал. Чиновник должен был быть докладчиком по вопросу «О работах по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Саратова».

- Он не смог присутствовать по состоянию здоровья, — сообщили в администрации.

Аппарат мэрии провел по этому поводу служебную проверку и установил причину отсутствия Кузнецова на совещании — «по состоянию здоровья в связи с резким обострением заболевания».

ИСТОЧНИК KP.RU