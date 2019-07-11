Убийца топором из Озинок сел на девять лет

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-11T11:45:13+03:00

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В Озинках Саратовской области вынесен приговор 41-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в убийстве женщины.

Трагедия разыгралась 5 марта. Мужчина дома у своей 54-летней сожительницы распивал спиртное. Они поссорились, и злоумышленник несколько раз ударил лежащую на диване женщину обухом топора по голове.

Впоследствии пострадавшая умерла в больнице.

Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на девять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU