Убийца топором из Озинок сел на девять лет
Он забил сожительницу обухом
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В Озинках Саратовской области вынесен приговор 41-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в убийстве женщины.
Трагедия разыгралась 5 марта. Мужчина дома у своей 54-летней сожительницы распивал спиртное. Они поссорились, и злоумышленник несколько раз ударил лежащую на диване женщину обухом топора по голове.
Впоследствии пострадавшая умерла в больнице.
Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на девять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU