2019-07-11T12:00:02+03:00
Общество

Саратовский спортсмен завоевал командное серебро Всемирной летней Универсиады

В предварительном этапе сборная РФ занимает первое место
Дарья Вострикова
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С 3 по 14 июля в Неаполе проходит XXX Всемирная летняя Универсиада.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, 10 июля саратовский спортсмен Иван Кузьменко в составе команды занял второе место в финале.

Золото состязаний забрала сборная Америки.

В предварительном этапе сборная Российской Федерации занимает первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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