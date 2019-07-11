Саратовский спортсмен завоевал командное серебро Всемирной летней Универсиады
В предварительном этапе сборная РФ занимает первое место
Изменить размер текста:
С 3 по 14 июля в Неаполе проходит XXX Всемирная летняя Универсиада.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, 10 июля саратовский спортсмен Иван Кузьменко в составе команды занял второе место в финале.
Золото состязаний забрала сборная Америки.
В предварительном этапе сборная Российской Федерации занимает первое место.
ИСТОЧНИК KP.RU