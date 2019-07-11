Потребителям ООО «КВС» доступны новые сервисы оплаты услуг

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-11T11:58:58+03:00

Изменить размер текста: A A

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» заключен договор с Городским расчетным центром (ООО «СарРЦ») на оказание услуг по расчету, начислению платы, выпуску платёжных документов потребителям.

Произвести оплату квитанций ООО «СарРЦ» возможно несколькими способами:

1. Через сервис онлайн-оплаты в личном кабинете по адресу https://my.sarrc.ru/#/user/login. Регистрация абонентов осуществляется по номеру лицевого счета, указанному в платежном документе. Для удобства потребителей номера лицевых счетов остаются прежними.

2. Через сервис онлайн-оплаты на сайте платежцентр.рф также по номеру лицевого счета абонента.

3. В пунктах приема платежей «Платеж Центр».

4. В отделениях ФГУП «Почта России», ПАО «Сбербанк России» и других коммерческих банках.

5. Через кассу Центра по работе с абонентами ООО «КВС» по адресу улица Советская, 10 (без комиссии) в рабочее время в пн-пт с 8:00 до 17:00, в сб с 9:00 до 13:00.

Своевременная оплата коммунальных услуг потребителями — необходимое условие эффективной работы ресурсоснабжающей организации и выполнения задач инвестиционной программы компании. Задать вопрос о порядке начислений возможно дистанционно по телефону горячей линии (8452) 39-07-17 (пн-пт С 8:00 до 19:00), в «ON-LINE» приемной на сайте саррц.рф и по электронной почте kvs@sarrc.ru. Также получить консультацию специалиста потребители ООО «КВС» могут в пунктах обслуживания «СарРЦ» по адресам: улица Рабочая, 29/39, проспект Энтузиастов, 40а, улица Тульская, 25, площадь Ленина, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU