В Марксовском районе прожженный рецидивист вынес кассу магазина

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-11T11:34:26+03:00

Он залез внутрь через рольставни

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Вчера, 10 июля, полиция Марксовского района раскрыла кражу из магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 43-летнего предпринимателя, 24 июня кто-то залез через не полностью закрытые рольставни в торговый центр на Октябрьской улице и унес оттуда 67 тыс. рублей.

Выяснилось, что преступление совершил 26-летний рецидивист, который сейчас уже находится в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU