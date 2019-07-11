В Марксовском районе прожженный рецидивист вынес кассу магазина
Он залез внутрь через рольставни
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Вчера, 10 июля, полиция Марксовского района раскрыла кражу из магазина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 43-летнего предпринимателя, 24 июня кто-то залез через не полностью закрытые рольставни в торговый центр на Октябрьской улице и унес оттуда 67 тыс. рублей.
Выяснилось, что преступление совершил 26-летний рецидивист, который сейчас уже находится в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU