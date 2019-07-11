На набережной в Саратове всплыл утопленник
Мужчину обнаружил охранник лодочной базы
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На набережной в Саратове всплыл утопленник.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, мужчину обнаружил охранник лодочной базы и вызвал спасателей.
Те извлекли тело из воды и передали сотрудникам Центра медицины катастроф, которые констатировали смерть.
На вид мужчине около 40 лет, его личность устанавливается.
На месте происшествия также работают полиция и следователи.
По предварительным данным, это уже 26-й утонувший в Саратовской области с начала лета этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU