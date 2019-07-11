СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-11T10:42:14+03:00

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На набережной в Саратове всплыл утопленник.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, мужчину обнаружил охранник лодочной базы и вызвал спасателей.

Те извлекли тело из воды и передали сотрудникам Центра медицины катастроф, которые констатировали смерть.

На вид мужчине около 40 лет, его личность устанавливается.

На месте происшествия также работают полиция и следователи.

По предварительным данным, это уже 26-й утонувший в Саратовской области с начала лета этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU