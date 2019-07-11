2019-07-11T11:33:20+03:00
Происшествия

В Аткарском районе закрыли лагерь с отравившимися детьми

Роспотребнадзор ищет причины инфекции
Екатерина Семенова
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Роспотребнадзор Саратовской области начал эпидемиологическое расследование ЧП в лагере имени Гагарина Аткарского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, работа лагеря была приостановлена.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в учреждении отравились дети. По предварительным данным, с острой кишечной инфекцией обратились девять человек.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора берут анализы и пробы пищевых продуктов для установления причин отравления.

Собственную проверку ведет также СУ СКР региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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