В Аткарском районе закрыли лагерь с отравившимися детьми
Роспотребнадзор ищет причины инфекции
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Роспотребнадзор Саратовской области начал эпидемиологическое расследование ЧП в лагере имени Гагарина Аткарского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, работа лагеря была приостановлена.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в учреждении отравились дети. По предварительным данным, с острой кишечной инфекцией обратились девять человек.
Сейчас специалисты Роспотребнадзора берут анализы и пробы пищевых продуктов для установления причин отравления.
Собственную проверку ведет также СУ СКР региона.
ИСТОЧНИК KP.RU