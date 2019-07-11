На линию скоростного трамвая в Саратове может выйти «Богатырь М»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-11T11:32:01+03:00

С производителем обсудили возможность участия в проекте скоростного трамвая в Саратове

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Министр транспорта и дорожного строительства Саратовской области Николай Чуриков и президент «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур обсудили возможность участия компании в реализации проекта скоростного трамвая в Саратове. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Минтрансе.

На промышленной выставке Иннопром, которая проходит в Екатеринбурге, саратовскому чиновнику презентовали продукцию компании — в первую очередь, новый двухсекционный трамвайный вагон «Богатырь М» с низкопольной трамвайной тележкой для узкой колеи 1 м. Трамвай на 80% собран из российских комплектующих.

В «Богатырь М» имеются три широких дверных проема, большие накопительные площадки, платформа для подъема и место для инвалидной коляски, климат-контроль, наружная система видеоконтроля посадки и высадки пассажиров и мониторинга дорожной обстановки. Запас автономного хода составляет не менее 1,5 км, имеется счетчик пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU