В Саратове подросток наворовал с чужих карт более 13 тыс. рублей
В Ленинском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17 и 19-летнего юношей. Подростка обвиняют в трех эпизодах групповой кражи с банковских счетов, а его приятеля — в двух.
- Следствие считает, что днем 19 ноября 2018 года парни пришли в помещение с банкоматами. Один из юношей выбрал операцию по пополнению счета своего мобильника и не стал завершать ее. Второй в это время был на стреме. Вскоре к терминалу подошла женщина, вставила карту и ввела пин-код, из-за чего на счет злоумышленника списались 2,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
В тот же день парни в этом банке аналогичным способом украли 3 тыс. рублей у другого посетителя.
Через пять дней, 24 ноября, несовершеннолетний привлек 13-летнего друга, и они вдвоем в том же отделении похитили у женщины более 8 тыс. рублей.
Все потерпевшие заявили о случившемся в полицию. Правоохранители нашли злоумышленников.
Юноши признали свою вину. Уголовное дело в отношении них направлено прокурору.
ИСТОЧНИК KP.RU