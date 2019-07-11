В Саратове подросток наворовал с чужих карт более 13 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-11T10:23:13+03:00

Два раза с ним на дело ходил 19-летний товарищ, один раз — 13-летний мальчик

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В Ленинском районе Саратова следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17 и 19-летнего юношей. Подростка обвиняют в трех эпизодах групповой кражи с банковских счетов, а его приятеля — в двух.

- Следствие считает, что днем 19 ноября 2018 года парни пришли в помещение с банкоматами. Один из юношей выбрал операцию по пополнению счета своего мобильника и не стал завершать ее. Второй в это время был на стреме. Вскоре к терминалу подошла женщина, вставила карту и ввела пин-код, из-за чего на счет злоумышленника списались 2,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В тот же день парни в этом банке аналогичным способом украли 3 тыс. рублей у другого посетителя.

Через пять дней, 24 ноября, несовершеннолетний привлек 13-летнего друга, и они вдвоем в том же отделении похитили у женщины более 8 тыс. рублей.

Все потерпевшие заявили о случившемся в полицию. Правоохранители нашли злоумышленников.

Юноши признали свою вину. Уголовное дело в отношении них направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU