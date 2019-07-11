«Саратовский молочный комбинат» отсудил у мэрии стоимость магазина в снесенном доме
Решение принято в арбитражном суде Саратовской области
Изменить размер текста:
Арбитражный суд Саратовской области заставил администрацию Саратова заплатить ООО «Саратовский молочный комбинат» стоимость нежилого помещения в снесенном аварийном доме.
Комбинату принадлежал магазин площадью 35,6 кв. м на первом этаже жилого дома №12 по улице Киевская. В 1998 году он был признан аварийным и в рамках программы по расселению 2013-17 годов был расселен и снесен.
Молочный комбинат потребовал выплатить выкупную стоимость помещения в размере 1,227 млн рублей, уточнили в арбитраже.
Суд встал на сторону предпринимателей и взыскал с администрации в пользу молкомбината эти деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU