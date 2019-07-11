Сегодня в Саратове заасфальтируют три дороги
Уже закончены работы на улице Чернышевского
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В Саратове продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, завершены основные работы на улице Чернышевского, где заменили 12 тыс. кв. м дорожного полотна.
Сегодня запланирована асфальтировка на улицах Тархова в 6-м микрорайоне, Белоглинская и Посадского.
Напомним, что в этом году предусмотрен ремонт 96 участков трасс общей площадью 828 тыс. кв. м. Сейчас работы завершены на 41 из них, продолжаются на 22.
ИСТОЧНИК KP.RU