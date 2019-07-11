Курильщик украл из магазина в Саратове 44 пачки сигарет
Выкурить все он не успел
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В Заводском районе полиция раскрыла кражу 44 пачек сигарет.
С заявлением о преступлении в органы правопорядка обратилась еще 2 июля представительница торговой. Она рассказала, что тем вечером неизвестный из торгового зала магазина, расположенного на площади Орджоникидзе, украл сигареты, причем сразу 44 пачки.
В рамках расследования уголовного дела 10 июля в полицию по подозрению в краже доставлен 41-летний мужчина. На время следствия и суда с него взята подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU