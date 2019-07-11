Курильщик украл из магазина в Саратове 44 пачки сигарет

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-11T09:58:25+03:00

Выкурить все он не успел

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В Заводском районе полиция раскрыла кражу 44 пачек сигарет.

С заявлением о преступлении в органы правопорядка обратилась еще 2 июля представительница торговой. Она рассказала, что тем вечером неизвестный из торгового зала магазина, расположенного на площади Орджоникидзе, украл сигареты, причем сразу 44 пачки.

В рамках расследования уголовного дела 10 июля в полицию по подозрению в краже доставлен 41-летний мужчина. На время следствия и суда с него взята подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU