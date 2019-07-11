«Саратовгаз» просит жителей соблюдать правила безопасности

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-11T09:57:28+03:00

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За шесть месяцев 2019 года в Саратове произошло десять несчастных случаев, связанных с нарушением правил эксплуатации бытового газового оборудования. В результате происшествий пострадал 21 человек, в том числе восемь детей. Все они отравились угарным газом.

К трагедиям чаще всего приводят отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, самовольное вмешательство в работу газовых приборов.

В связи с этим компания «Саратовгаз» рекомендует абонентам неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности. Категорически запрещается самостоятельно устанавливать, ремонтировать или менять газовое оборудование. Перед включением и во время его работы необходимо проверять наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале. Обязательно следует обеспечивать приток свежего воздуха в помещение, где используются газовые приборы.

Напоминаем, каждый потребитель «голубого топлива» обязан заключить договор на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования. Это позволяет своевременно диагностировать и устранять неисправности в его работе.

При появлении в помещении запаха газа нужно выключить приборы, закрыть краны на газовом оборудовании и отводе к нему, открыть форточки. Запрещается зажигать огонь, курить, включать/выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонком. Следует вызвать центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Саратовгаз» по телефону «04», «112» — со всех мобильных.

ИСТОЧНИК KP.RU